Aydın’da 68 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’da, sahil güvenlik ekipleri tarafından üç ayrı operasyonda, Yunan unsurları tarafından ölüme terk edilen 68 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, iki ayrı operasyonda Kuşadası ilçesi açıklarında Yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen, can salları ve lastik bot içerisindeki 60 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kuşadası Poyraz Kayalıkları üzerinde ise bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen ve kendi imkanlarıyla Poyraz Kayalıkları’na çıkan 8 düzensiz göçmen kurtarıldı. Üç ayrı operasyonda kurtarılan 68 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.