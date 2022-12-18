Aydın Köşk’te kaybolan 50 koyun, İzmir Ödemiş’te bulundu

Aydın’ın Köşk ilçesinde yoğun sis sebebiyle bin 800 rakımlı yayladan kaybolan 50 koyun, jandarmanın çalışmaları sonucu İzmir’in Ödemiş ilçesinde bulundu.

Olay, Köşk ilçesi Kıran Mahallesi Ortaçayır yaylasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bin 800 rakımlı yaylada koyunlarını otlatan S.A., yoğun sis sebebiyle 50 adet koyununun kaybolduğunu fark etti. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildiren koyunların sahibi, jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, gerçekleştirdiği arama çalışmalarının sonucunda 50 koyunu İzmir’in Ödemiş ilçesi Bademli köyünde buldu. Muhafaza altına alınan koyunlar, sahibi S.A.’ya teslim edildi. Ekiplerin çalışması sonucu koyunlarına kavuşan S.A. ise jandarmaya teşekkür etti.