Ayçiçeği tarlasında cansız bedeni bulunan engelli tabanca ile vurulmuş

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde kaybolduktan 3 gün sonra cansız bedeni ayçiçeği tarlasında bulunan 42 yaşındaki konuşma ve duyma engelli şahsın kardeşi tarafından yabani hayvan zannedilerek tabanca ile yanlışlıkla vurulduğu iddia edildi.

Elbistan’a bağlı Yapraklı Mahallesi’nde ikamet eden 42 yaşındaki konuşma ve duyma engelli Salih Er’den 25 Temmuz Cumartesi günü sabah erken saatlerde mısır sulamak için Üçgöz mezrasındaki tarlaya gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı. Er’in cansız bedeni, kaybolduktan 3 gün sonra ağabeyi tarafından kendi tarlalarına yakın bir mevkideki ayçiçeği tarlasında bulunmuştu. Er’in cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından ön otopsi için Elbistan Devlet Hastanesi morguna konuldu. Burada yapılan ön otopside Er’in kafasında kurşun yarası tespit edildi. Bu durum üzerine Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. Jandarma ekipleri, engelli vatandaşın kardeşi C.E.’nin ifadesine başvurdu. C.E’nin olay günü tarlada çalıştığı sırada ayçiçeği tarlasından gelen sesler üzerine yabani hayvan zannederek sesin geldiği yöne tabanca ile bir el ateş ettiği yönünde ifade verdiği öğrenildi. Jandarma ekipleri, sorgusunun ardından C.E’yi gözaltına aldı.

Salih Er’in cansız bedeni ise kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.