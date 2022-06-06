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Ayçiçeği tarlalarına kenevir ekmişler

Adana’da ayçiçeği tarlalarına ekilmiş 620 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Asayiş 06.06.2022, 10:59 06.06.2022, 11:17
Ayçiçeği tarlalarına kenevir ekmişler

Adana’da ayçiçeği tarlalarına ekilmiş 620 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez Sarıçam ilçesinde yapılan istihbari çalışma neticesinde, Dutluca Mahallesi’nde 2 ayrı ayçiçeği tarlasında 5-15 santim boylarında toplam 620 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatı ile şüpheli şahsın kimlik tespit çalışmalarına devam edildiği belirtildi.

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