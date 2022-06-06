Son Dakika
Ayçiçeği tarlalarına kenevir ekmişler
Adana’da ayçiçeği tarlalarına ekilmiş 620 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Asayiş 06.06.2022, 10:59 06.06.2022, 11:17
Adana’da ayçiçeği tarlalarına ekilmiş 620 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez Sarıçam ilçesinde yapılan istihbari çalışma neticesinde, Dutluca Mahallesi’nde 2 ayrı ayçiçeği tarlasında 5-15 santim boylarında toplam 620 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Cumhuriyet savcısının talimatı ile şüpheli şahsın kimlik tespit çalışmalarına devam edildiği belirtildi.