Ayazağa’da ticari araç dere yatağına uçtu, araçtakilerin burnu bile kanamadı

Sarıyer Ayazağa’da sürücünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç dere yatağına uçtu. Araçta bulunanlar ise kazayı şans eseri burnu bile kanamadan atlattı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Sarıyer Ayazağa’da bulunan ormanlık yolda meydana geldi. İddiaya göre, sürücünün kontrolünden çıkan 34 BG 0075 plakalı hafif ticari araç, dere yatağına uçtu. Kazada şans eseri araçta bulunan kimsenin burnu bile kanamadı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, araçta bulunanları sağlık kontrolden geçirirken, polis ekipleri ise kazayla ilgili çalışma başlattı.