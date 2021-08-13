Ayancık’taki selde toplam 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Sinop’un Ayancık ilçesindeki sel felaketinin ardından toplam 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Bugün Ayancık-Sinop yolu arasındaki Şerefiye köyü mevkisinde 3, İncipınarı köyü mevkiinde ise 1 olmak üzere toplam 4 kişinin daha cansız bedeni bulundu.

Batı Karadeniz’de Sinop, Kastamonu ve Bartın’da yaşanan sel felaketlerinin ardından acı haberler gelmeye devam ediyor. Dün Ayancık’ta 2 cansız bedenin bulunmasının ardından Ayancık-Sinop arasındaki iki köy sahilinde toplam 4 cesede ulaşıldı. Şerefiye köyü sahilinde 3 kişinin cesedine ulaşılırken, İncirpınar sahilinde, selin sürüklediği tomruklar arasında 1 kadın cesedi bulundu.

Vatandaşlar tarafından cesetlerin fark edilmesinin ardından durum güvenlik güçlerine bildirildi. Olay yerine gelen jandarma ve sahil güvenlik ekipleri cesetleri sudan çıkarttı. Cesetler morga götürüldü.