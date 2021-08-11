Ayancık’a 240,5 mm yağış düşmüş

Sel afetine maruz kalan Sinop’un Ayancık ilçesine 240,5 mm yağış düştüğü açıklandı.

Ayancık ilçesi sele teslim oldu. Gece boyunca devam eden şiddetli yağış, Ayancık Çayı’nın taşmasına ve ilçenin sular altında kalmasına yol açtı. Yağış nedeniyle ilçenin tüm bağlantı yollarında heyelan meydana geldi. İlçenin karayolu bağlantısı kesildi. İlçeye helikopter ile ulaşılabiliyor. Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu’nun da sabah saatlerinde Ayancık’a gittiği ancak yolun kapanması dolayısıyla ilçeye ulaşamadığı, merkeze dönerek kriz masasından süreci yönettiği öğrenildi.

AFAD’dan Sinop’la ilgili yapılan açıklamada saat 12.00 itibarıyla son durum hakkında şu bilgiler verildi:

“Sinop ilimizde, bugün başlayan aşırı yağışlar şehir merkezi ve Ayancık ilçesinde etkili olmuş, bölgede sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Sinop’ta mahsur kalan vatandaşlar için Genelkurmay Başkanlığı’ndan 1, Sahil Gu¨venlik Komutanlığı’ndan 2 olmak u¨zere 3 hava aracı görevlendirilmesi yapılmıştır. Ayrıca Sinop, Tokat ve Samsun AFAD İl Müdürlüklerinden 32 personel ile 10 araç, 3 bot ve 2 motopomp bölgede görevlendirilmiştir. Sinop-Tu¨rkeli Ayancık yolunun ulaşıma kapandığı bilgisi alınmıştır. Bölgede yapılan çalışmalara Karayolları’ndan 5 kamyon, 4 dozer, 3 greyder katılım sağlamaktadır. Belediye’nin de itfaiye ekipleri su boşaltma çalışmaları yapmaktadır. SAKOM’dan alınan bilgiye göre Sinop Ayancık Devlet Hastanesi tahliye edilmektedir. Ayancık’ta 240,5 mm, Boyabat’ta 76,6 mm, Dikmen’de 54 mm, Erfelek’te 78,6 mm, Gerze’de 72,4 mm, merkezde 83,8 mm, Tu¨rkeli’nde 88,8 mm yağış du¨şmu¨ştu¨r. Meteoroloji Genel Mu¨du¨rlu¨ğu¨’nden yapılan uyarıya göre Sinop çevrelerinde bugün ve yarın da yer yer aşırı (100 kg/m2 u¨zeri/12 saat) yağış beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Sinop’un Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketi nedeniyle ilçeyle ulaşımı sağlayan yol kapandı. Bölgeye kurtarma helikopterleri sevk edildi. Ayancık Yolu dağdan gelen sel sularının etkisiyle ulaşıma kapandı. Yol üzerinde sel sularının etkisiyle kayalar taşındı. Şehre girmek isteyenler ve şehir de olanlar bulunduğu yerde mahsur kaldı. Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Yolun kapalı olması nedeniyle alternatif yolları deneyerek şehre ulaşmaya çalışıyor. Ayancık Yolu’nun kapandığı bölümde sahilde bir evin denize kaydığı gözlemlendi. Ayancık Yolu’nun açmak için bölgeye gelen iş makinelerinin de çabası sonuçsuz kaldı. Jandarma ekipleri Ayancık Yolu üzerinde kontrol noktası kurarak önlem aldı. Kontrol noktasında ambulanslar da hazır bekletiliyor. Henüz sel nedeniyle yaşanan bir kayıp veya can kaybı bilgisi ulaşmadı. Şehirde mahsur kalanları çıkarmak için kurtarma helikopterleri de bölgeye sevk edildi.”