Ayakları kangren olmak üzere bulunan genç kız ölümden kurtarıldı

Çorum’da ayakları kangren olmak üzereyken polis ekipleri tarafından bulunan genç kız ve ailesi için Çorum Belediyesi harekete geçti.

Çorum kent merkezinde devriye atan polis ekipleri, caddede yabancı uyruklu Saja Habebb Fadhil adlı çocuğun ayakkabısız dolaştığını gördü. Çocuğun ayaklarının morarmış olduğunu gören polis ekibi, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan çocuğun ayağında kangren başlangıcı ve kırık olduğu tespit edildi. Hastanede yapılan tedavinin ardından ayakları kesilmekten kurtarılan Fadhil ve ailesinin durumu Çorum Belediyesi’ne bildirildi.

Çorum Belediyesi harekete geçti

Donmak üzereyken fark edilen ve tedavisi evinde devam eden Saja ile 3 erkek kardeşi ve annesinin tüm ihtiyaçları Çorum Belediyesi tarafından karşılandı. Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ve beraberindeki ekipler aileyi ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.

“Ailemiz artık bize emanet”

Konuya ilişkin açıklama yapan Başkan Yardımcısı Turhan Candan, ”Ailemizin içinde olduğu zor durumu az önce öğrendik ve zaman kaybetmeden evlerini ziyaret ettik. Ailemiz, bizden yardım alan bir aile aslında; ancak kısa bir süre önce adres değiştirip ekiplerimize bildirmedikleri için ekiplerimiz tarafından aranan da bir ailemiz. Burada bir anne ve babaları vefat etmiş 4 çocuğunun oldukça zor şartlarda yaşadığını haber aldık. Hatta kızımızın ayaklarının donma tehlikesi nedeniyle kangren olmak üzereyken fark edildiğini, doktorlarımızın yoğun çabasıyla ayaklarının kurtarıldığını öğrendik. Kızımızın sağlığının şu an iyiye gittiğini de gördük ve çok sevindik. Ailemizin evinde bir soba olmadığını, çocukların ayakkabı ve kışlık kıyafetlerinin olmadığını, evde battaniye ve erzak da olmadığını öğrendik; bu duruma kayıtsız kalmak mümkün değildi. Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın talimatıyla derhal ailemizin yanına tüm bu ihtiyaç maddelerini de alarak intikal ettik. Ailemiz artık bize emanet” dedi.