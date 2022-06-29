Ayakları dışarıda otomobil kullandı, herkesin hayatını tehlikeye attı

Isparta’da seyir halindeyken ayaklarını camdan dışarı uzatarak araç kullanan sürücüye cezai işlem uygulandı.

Isparta-Eğirdir yolu üzerinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda bir sürücü, seyir halindeyken ayaklarını camdan dışarı uzatarak araç kullandı. Trafik güvenliğini tehlikeye atan o sürücünün görüntüleri, yolda seyir halinde olan farklı bir araçtaki vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Pes dedirten sürücüye emniyetten cevap gecikmedi.

Trafik kuralı ihlali yapan beyaz renkli otomobil ve sahibi, Isparta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından tespit edildi. Otomobilin sahibine, trafik ekipleri tarafından 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 73/A "Karayollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde, araç trafiğinin seyir emniyetini ihlal etmek suretiyle tedbirsiz ve saygısız davranışlarda bulunarak araç sürmek" maddesinden 144 TL para cezası uygulandığı belirtildi.