Ayakkabısında uyuşturucuyla yakalandı, “Taşımıyorum” dedi

Aksaray’da polis kontrolünde ayakkabısında uyuşturucu maddeyle yakalanan şahıs “Taşımıyorum” deyip kendini savunsa da gözaltına alınmaktan kurtulamadı.

Olay, Zafer Mahallesi Nevşehir Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kentte huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri ve mahalle çarşı bekçileri uygulama esnasında durumundan şüphelendikleri Muhammet Sait D. (29) idaresindeki 68 HL 925 plakalı otomobili durdurdu. İlk olarak sürücü ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilirken dana sonra araçta geniş çaplı arama yapıldı. Yapılan aramada araç içerisinde bir miktar metamfetamin ele geçirilirken, bekçi ve polisler bu kez şahıslar üzerinde arama yaptı. Sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Yıldırım K. (27) ve Samet A.’nın (26) üstleri didik didik aranırken, çoraplarına kadar aranan şahıslardan Yıldırım K.’nin ayakkabısının içinden bir miktar metamfetamin çıktı. Gazetecilerin “Neden uyuşturucu taşıyorsun” sorusuna “Taşımıyorum” diye cevap veren sürücü kendini savunmaya çalışsa da gözaltına alınmaktan kurtulamadı. Araçta yolcu olarak bulunan Yıldırım K. ve arkadaşı Samet A. gözaltına alınırken, araç sürücüsü serbest bırakıldı. Gözaltına alınan 2 şahıs sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.