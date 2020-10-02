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Ayakkabıdan 2 kilo 193 gram altın çıktı

KİLİS’İN ÖNCÜPINAR SINIR KAPISINDA SURİYE’DEN TÜRKİYE’YE GİRİŞ YAPAN BİR KİŞİNİN GİYDİĞİ AYAKKABISININ İÇERİSİNDE 2 KİLO 193 GRAM ALTIN ELE GEÇİRİLDİ.

Asayiş 02.10.2020, 15:14
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Ayakkabıdan 2 kilo 193 gram altın çıktı

Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısında Suriye’den Türkiye’ye giriş yapan bir kişinin giydiği ayakkabısının içerisinde 2 kilo 193 gram altın ele geçirildi.

Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye’den Türkiye’ye giriş yapmak üzere Öncüpınar Sınır Kapısı Ön Güvenlik Noktasına binek oto cinsi araçla gelen Suriye uyruklu vatandaşın şüphe üzerine ayakkabıları çıkartılması istendi. Her bir ayakkabısına şeffaf poşetler içerisinde 2 kilo 193 gram hurda altın ele geçirildi. Suriyeli altın kaçakçısı hakkında 5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna muhalefetten hakkında soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.

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