Ayakkabı tabanında ele geçen uyuşturucuyla ilgili diğer şüpheli de tutuklandı

Samsun’da kargo ile gönderilen spor ayakkabılarının tabanına gizlenmiş halde ele geçen 1 kilo 450 gram metamfetaminle ilgili gözaltına alınan bir kişi daha çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma başlatan Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda Samsun’a bir kargo firması aracılığıyla ayakkabı kutusu içerisinde uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağını öğrendi. Jandarma ekipleri kargo firmasını fiziki takibe aldı. Yapılan takip sonucu E.A. adlı şahıs, kargo firmasından bahse konu ayakkabı kutularını teslim aldığı sırada gözaltına alındı. Kutular içerisinden çıkan 4 adet spor ayakkabıyı inceleyen jandarma ekipleri, ayakkabıların taban kısmına zulalanmış şekilde 1 kilo 450 gram metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan E.A. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 3 gün önce Samsun Adliyesine sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheli de tutuklandı

Olayla ilgili firarda olduğu ileri sürülen T.R.K. de jandarma tarafından gözaltına alınıp bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren T.R.K. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.