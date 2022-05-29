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Ayakkabı hırsızları apartman sakinlerine yakalandı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde ayakkabı hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 kişi apartman sakinlerine yakalandı.

Asayiş 29.05.2022, 12:56
Ayakkabı hırsızları apartman sakinlerine yakalandı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde ayakkabı hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 kişi apartman sakinlerine yakalandı.

Olay, Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi Haluk Özsoy Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ayakkabı hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 2 kişi apartman sakinleri tarafından yakalandı. Yakalanan şüphelilerden bir tanesinin çaldığı ayakkabılardan bir tanesini giydiği öğrenilirken, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler şüphelileri teslim alırken, apartman sakinlerinin de şikayeti üzerine karakola götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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