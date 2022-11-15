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Ayağından vurdu, kaçarken yakalandı
DÜZCE(İHA) – Düzce’de bir şahsı ayağından vurarak kaçan şüpheli şahıs, polis ekiplerinin çalışmasıyla silahla birlikte yakalandı.
Asayiş 15.11.2022, 13:07
DÜZCE(İHA) – Düzce’de bir şahsı ayağından vurarak kaçan şüpheli şahıs, polis ekiplerinin çalışmasıyla silahla birlikte yakalandı.
Olay Düzce’nin Çay Mahallesi’nde meydana geldi. 2104 Sokak üzerinde yürüyen C.K. yanından geçen otomobilden ateş edilmesiyle ayağından yaralandı. C.K. hastaneye kaldırılırken vuran şahıs ile ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.
Polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla şüpheli S.T. Yayakbaşı köyünde silahıyla birlikte yakalanarak polis merkezine götürüldü. İddiaya göre şahısların aralarında alacak verecek meselesi olduğu belirtildi.