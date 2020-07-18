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Ayağına saplanan şiş hastanelik etti
KONYA'NIN KULU İLÇESİNDE, AYAĞINA ŞİŞ SAPLANAN MEHMET YÜKSEL AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI.
Asayiş 18.07.2020, 11:23
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Konya’nın Kulu ilçesinde, ayağına şiş saplanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İlçe merkezindeki Yeni Mahallede evinin bahçesinde ağaçların bakımını yapan Mehmet Yüksel (38) otların içerisinde yürürken biranda ayağında acı hissetti. Ayakkabısını delerek sol ayağına saplanan demir şiş’i gören Yüksel, 112’yi arayarak yardım istedi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan talihsiz adam ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çekilen röntgen filminde ayak tarak kemiğine kadar saplanan şiş’in zarar vermeden çıkarılması için şahıs ambulansla Konya Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
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