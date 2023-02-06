Kahramanmaraş merkezli 10 şehri etkileyen 7.4 büyüklüğündeki deprem, Gaziantep İslahiye’de de binaları yıktı. Enkaz altında kalan bir genç yardıma koşanlara, “Ayağımı kurtarsınlar ne olur” diye yalvardı.

İslahiye’de yıkılan binadan çıkamayan İbrahim isimli genç adam, gelen mahalle sakinklerine, “Ayağımı kurtarsınlar ne olur söyle” diye konuştu. Mahalle sakinleri ise İbrahim isimli gence, “Kardeşim dayan, dayan. Sabret. Kriko gelsin kurtarırlar” dedi.

Enkaz altında Abdullah Şekeroğlu isminde bir kişinin daha olduğu, bölgede vatandaşların yanı sıra arama kurtarma ekiplerinin de yardıma geldiği öğrenildi.