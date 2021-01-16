Ayağı makinaya sıkışan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Kütahya’da iş kazası sonucu ayağı makinaya sıkışan işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya-Eskişehir karayolu üzerinde faaliyet gösteren bir porselen fabrikasında Fatih G. isimli işçinin ayağı, araba transferindeki makineye sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fatih G. acı içinde kıvranırken, itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Zamanla yarışan ekipler, demirleri keserek işçiyi sıkıştığı yerden çıkarmayı başardı.

Fatih G., ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.