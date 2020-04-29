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Ayağı kırılıp dağlık alanda mahsur kalan kişi kurtarıldı

ANTALYA’DA YÜRÜYÜŞE ÇIKAN BİR KİŞİ, AYAĞININ KIRILMASI SONUCU DAĞLIK ALANDA MAHSUR KALDI. SARP ARAZİDEKİ KİŞİ, AFAD, İTFAİYE VE JANDARMA EKİPLERİ YAPTIKLARI ÇALIŞMA SONUCU KURTARILDI.

Ayağı kırılıp dağlık alanda mahsur kalan kişi kurtarıldı

ANTALYA’DA YÜRÜYÜŞE ÇIKAN BİR KİŞİ, AYAĞININ KIRILMASI SONUCU DAĞLIK ALANDA MAHSUR KALDI. SARP ARAZİDEKİ KİŞİ, AFAD, İTFAİYE VE JANDARMA EKİPLERİ YAPTIKLARI ÇALIŞMA SONUCU KURTARILDI.

29 Nisan 2020 Çarşamba 17:42
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Ayağı kırılıp dağlık alanda mahsur kalan kişi kurtarıldı

Antalya’da yürüyüşe çıkan bir kişi, ayağının kırılması sonucu dağlık alanda mahsur kaldı. Sarp arazideki kişi, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri yaptıkları çalışma sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Konyaaltı ilçesine bağlı Hisarçandır Mahallesi Kızıltepe mevkiinde yürüyüşe çıkan 38 yaşındaki Ramazan Dinçer’in dağlık alanda yürüyüş yaparken ayağı kırıldı. Cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak dağlık alanda mahsur kaldığını belirten Dinçer için, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), itfaiye ve jandarma ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

Dinçer, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu bölgeden sedyeyle alınarak tedavi edilmek üzere ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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