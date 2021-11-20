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Avusturya’da yaklaşık 35 bin kişi Covid-19 önlemlerini protesto etti

Avusturya’nın başkenti Viyana’da yaklaşık 35 bin kişi, ülke genelinde pazartesi günüden itibaren uygulanacak sokağa çıkma yasağının da aralarında bulunduğu Covid-19 kısıtlamalarını protesto etti.

Asayiş 20.11.2021, 20:53
Avusturya’da yaklaşık 35 bin kişi Covid-19 önlemlerini protesto etti

Avusturya’nın başkenti Viyana’da yaklaşık 35 bin kişi, ülke genelinde pazartesi günüden itibaren uygulanacak sokağa çıkma yasağının da aralarında bulunduğu Covid-19 kısıtlamalarını protesto etti.

Avusturya’da halk Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle sokağa indi. Başkent Viyana’da yaklaşık 35 bin kişi, pazartesi günüden itibaren 20 gün süreyle uygulanacak sokağa çıkma yasağının da aralarında bulunduğu Covid-19 kısıtlamalarını protesto etti. Hofburg Sarayı önündeki Heldenplatz Meydanı’nda bir araya gelen göstericiler, ellerinde Avusturya bayrakları ile "Aşı zorunluluğuna hayır", “Özgürlük", “Kısıtlamalar kaldırılsın", “Aşıya hayır”, “Yeter artık” ve "Kahrolsun faşist diktatörlük" yazılı pankartlar taşırken, sık sık hükümet karşıtı sloganlar attı.

Polisin geniş önlemler aldığı protestoda, Covid-19 tedbirlerine uymayan göstericilere polis cezai işlem uygularken, göstericiler cezalara tepki gösterdi. Başkentteki birinci bölgeyi çevreleyen Ring’de devam eden yürüyüş Heldenplatz Meydanı’nda olaysız şekilde son buldu.

Polis, gösteriler sırasında yasaklı semboller taşıyan ve taşkınlık yapan yaklaşık 10 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

Avusturya, kış mevsimi öncesi sokağa çıkma yasağı ilan eden ilk Avrupa ülkesi oldu

Avusturya’da 15 Kasım’da Covid-19 aşısı olmayanlar veya hastalığı atlatıp iyileştiğini belgelendirmeyen 12 yaşın üzerindeki kişiler için sokağa çıkma kısıtlaması yürürlüğe girmişti. Hükümet bu kararın ardından 19 Kasım’da ise, 22 Kasım’da başlayacak olan ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan etmişti. Bu kararla Avusturya, kış mevsimi öncesi sokağa çıkma yasağı ilan eden ilk Avrupa ülkesi olmuştu.

1 Şubat’tan itibaren aşı zorunlu olacak

Avusturya Başbakanı Alexander Schallenberg geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ise, uzun süredir aşının zorunlu olmaması yönünde bir fikir birliği olduğunu kaydetmiş, aşı karşıtlığı ve yalan haberler nedeniyle halkın büyük bir kısmının aşı olmayı reddettiğini ifade etmişti. Schallenberg, 1 Şubat 2022 tarihinden itibaren aşının zorunlu hale getirileceğini duyurmuştu.

Avusturya’da salgının başından bu yana 1 milyon 42 bin 571 vaka tespit edilirken, 11 bin 993 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Avusturya’da nüfusun yaklaşık yüzde 66’sı Covid-19’a karşı tamamen aşılanırken, bu oran Batı Avrupa’daki en düşük aşılama oranlarından biri olarak kayıtlara geçti.

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