Avusturya’da çığ altında kalan 10 kişi kurtarıldı

Avusturya’da Alp Dağları’nda yer alan Lech/Zuers kayak alanında meydana gelen çığ felaketinde kar altında kalan 10 kişi kurtarıldı.

Avusturya’da Alp Dağları’nda yer alan ünlü kış sporları merkezinde dün yerel saatle 15.00 sıralarında meydana gelen çığ felaketinde 10 kişi kar altında kalmıştı. Polis tarafından yapılan açıklamada, çok sayıda helikopter, arama köpeği ve kurtarma ekibinin katıldığı arama çalışmaları çerçevesinde 10 kişinin kurtarıldığı belirtildi. Çığın, Lech/Zuers kayak bölgesinde 2 bin 700 metre yükseklikte düştüğünü aktaran polis, "Son verilere göre, daha fazla kayıp kişi olduğunu sanmıyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan kurtarılanların kimlikleri açıklanmadı.