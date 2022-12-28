Avusturya’da 60 metre yüksekten yere çakılan 2 kayakçı hayatını kaybetti

Avusturya’nın Tirol eyaletinde kayak yaptıkları esnada 60 metre yüksekten düşen 2 Alman genç hayatını kaybetti.

Avusturya’nın kayak merkezleri ile ünlü eyaleti Tirol’deki Waidring bölgesinde bulunan bir alanda kayak yapan 2 Alman genç 60 metre yüksekten düştü. Polis tarafından yapılan açıklamada, 17 yaşındaki iki genci kurtarmak için bölgeye 2 kurtarma helikopteri gönderildiği belirtildi. Arama çalışmaları kapsamında 17 yaşındaki 2 gencin cansız bedeni bulundu.