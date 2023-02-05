Avusturya ve İsviçre’de hafta sonu düşen çığlarda 10 kişi öldü

Avusturya ve İsviçre’de meydana gelen çığ felaketlerinde toplam 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Avusturya ve İsviçre’de hafta sonu çok sayıda çığ düşmesi meydana geldi. Avusturya polisi tarafından yapılan açıklamada, dün 3 kişinin bugün ise 5 kişi olmak üzere toplam 8 kişinin düşen çığlarda hayatını kaybettiğini aktardı. Polis, dün belirlenen pist dışında kayak yapan 17 yaşındaki Yeni Zelanda vatandaşı, 50’li yaşlarında bir Almanya vatandaşının ve 32 yaşındaki Çin vatandaşının düşen çığlarda hayatını kaybettiğini belirtti. Polis bugün ise, Avusturya’nın Tirol bölgesinde traktörüyle kar temizleme çalışmasına yardım ederken çığ altında kalan 59 yaşındaki bir kişi de dahil olmak üzere toplam 5 kişinin öldüğünü duyurdu.

Avusturya’da dün 30 çığ bildirildi

Avusturya’da yoğun kar yağışı ve rüzgarın ardından 5 kademeli çığ alarm seviyesi 4’e yükseltildi. Uyarılara rağmen, Avusturya’nın batısındaki kayak merkezleri okulların tatil olması nedeniyle ziyaretçilerin akınına uğradı. Tirol bölgesinde dün 30 çığ bildirildiği ve 11’inin insanların bulunduğu bölgelerde meydana geldiği aktarıldı.

İsviçre’de ise dün sabah güneydoğudaki Graubuenden kantonunda 56 yaşındaki bir kadın ve 52 yaşındaki bir erkeğin düşen çığ nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.