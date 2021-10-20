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Avustralya’da yolcu treni raylara terk edilen araca çarptı
Avustralya’nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletindeki Wollongong kenti yakınlarında yolcu treninin hemzemin geçitte raylara terk edilen çalıntı araca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Asayiş 20.10.2021, 11:59
Avustralya’nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletindeki Wollongong kenti yakınlarında yolcu treninin hemzemin geçitte raylara terk edilen çalıntı araca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Avustralya’nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletindeki Wollongong kenti yakınlarında yerel saatle 04.15 sıralarında 4 vagonlu yolcu treni, raylara terk edilen bir araca çarptı. Kembla Grange semtindeki geçitte meydana gelen kazada 10 yolcunun bulunduğu trenin ilk iki vagonu raydan çıkarken, 4 kişi yaralandı. Görgü tanıkları çarpışmadan önce bir adamın olay yerinden kaçtığını görürken, polisin şüpheliyi aradığı, aracın ise Flinders bölgesindeki bir evden çalındığı aktarıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.