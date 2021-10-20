banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Instagram'da ''uzun hikaye'' dönemi
Instagram'da ''uzun hikaye'' dönemi
Galatasaray, Moskova deplasmanında
Galatasaray, Moskova deplasmanında
Sahibinden.com'a soruşturma şoku
Sahibinden.com'a soruşturma şoku
Rize ve Artvin'de yoğun yağış bekleniyor
Rize ve Artvin'de yoğun yağış bekleniyor

Avustralya’da yolcu treni raylara terk edilen araca çarptı

Avustralya’nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletindeki Wollongong kenti yakınlarında yolcu treninin hemzemin geçitte raylara terk edilen çalıntı araca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Asayiş 20.10.2021, 11:59
Avustralya’da yolcu treni raylara terk edilen araca çarptı

Avustralya’nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletindeki Wollongong kenti yakınlarında yolcu treninin hemzemin geçitte raylara terk edilen çalıntı araca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Avustralya’nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletindeki Wollongong kenti yakınlarında yerel saatle 04.15 sıralarında 4 vagonlu yolcu treni, raylara terk edilen bir araca çarptı. Kembla Grange semtindeki geçitte meydana gelen kazada 10 yolcunun bulunduğu trenin ilk iki vagonu raydan çıkarken, 4 kişi yaralandı. Görgü tanıkları çarpışmadan önce bir adamın olay yerinden kaçtığını görürken, polisin şüpheliyi aradığı, aracın ise Flinders bölgesindeki bir evden çalındığı aktarıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2