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Avustralya’da toprak kayması: 2 ölü, 2 yaralı
Avustralya’nın Sidney kentindeki Blue Mountains (Mavi Dağlar) Milli Parkı’nda meydana gelen toprak kaymasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Asayiş 04.04.2022, 12:06
Avustralya’nın Sidney kentindeki Blue Mountains (Mavi Dağlar) Milli Parkı’nda meydana gelen toprak kaymasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Avustralya’nın batısındaki Sidney kentinde bulunan Blue Mountains (Mavi Dağlar) Milli Parkı’ndaki yürüyüş parkurunda yaşanan toprak kaymasında 1’i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır şekilde yaralandı. Blue Mountains bölge komutanlığından dedektif John Nelson, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ağır yaralanan 2 kişi için müdahalelerini sürdürdüğünü belirtti. Sağlık ekiplerinden yapılan açıklamada, yaralıların kafa ve karnından darbe aldığı aktarıldı. Yürüyüşçülerin kimlikleri bilinmiyor.
Blue Mountains, yılda 4 milyon turiste ev sahipliği yapıyor.