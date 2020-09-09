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Avustralya’da köpek balığı saldırısı can aldı

AVUSTRALYA'NIN DÜNYACA ÜNLÜ PLAJINDA KÖPEK BALIĞI SALDIRISI SONUCU BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.

Asayiş 09.09.2020, 12:32
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Avustralya’da köpek balığı saldırısı can aldı

Avustralya’nın dünyaca ünlü plajında köpek balığı saldırısı sonucu bir kişi hayatını kaybetti. 60 yıldan uzun bir süredir turizm merkezi olan bölgenin plajlarına yapılan ilk ölümcül saldırı sonrası 46 yaşındaki adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Avustralya’nın gözde turizm merkezi Gold Coast’ta köpek balığı saldırısı sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Queensland eyaletinde yaşanan olayda 46 yaşındaki Avustralyalı okyanus açıklarında uğradığı saldırı sonucu ağır yaralandı. Köpek balığı tarafından ısırılan ve bacağı kırık halde bulunan Avustralyalı’ya ilk müdahalenin olay yerinde yapıldığı ancak Nick Slater adlı emlakçının kıyıya çıkarıldıktan bir süre sonra hayatını kaybettiği öğrenildi. Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre ünlü bir sörf noktası olan plajda sörf yapmakta olan adamın sörf tahtasında devasa bir ısırık olduğu belirtildi.

Olayın ardından yetkililerin plajın bir bölümünü kapattığı, havadan yapılan taramanın ardından olaya sebebiyet veren 3 metrelik beyaz köpek balığının okyanus sularında izini kaybettirdiği bildirildi. Şehrin belediye başkanı, söz konusu plajın köpek balığı ağları ve su altında asılı halatlar ile korunduğunu ve köpek balığı saldırılarının nadir olduğunu belirtirken 18 kilometrelik kısmı kapatılan plajın köpek balığı tehlikesinin atlatılmasıyla birlikte yeniden açılacağını sözlerine ekledi.

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