Avustralya’da deney sırasında kimyasallar patladı: 12 yaralı

Avustralya’nın Sidney kentindeki bir ilkokulda öğrencilerin deney yaptığı sırada kimyasalların patlaması sonucu 12 kişi yaralandı.

Avustralya’nın Sidney kentinde bulunan Manly West İlkokulunda patlama yaşandı. Yerel saatle 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, deney yapan öğrencilerin kullandığı kimyasallar patladı. Olay yerine çok sayıda helikopter, sağlık ekibi ve itfaiye gönderildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kazada 11 öğrenci ve bir öğretmenin yaralandığı aktarıldı. Vücudunda ağır yanıklar meydana gelen öğrencilerden ikisi ambulansla hastaneye sevk edildi. Diğer yaralılarda ise birinci derece yanıklar oluştuğu öğrenildi. Olayın ardından yapılan araştırma sonucunda deneyde sodyum bikarbonat ve metil alkol kullandığı ortaya çıktı.

Öte yandan çok sayıda veli, kazanın ardından okula tepki gösterdi.