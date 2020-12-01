Avustralya’da çıkan orman yangını nedeniyle yerleşim yerleri tahliye ediliyor

Avustralya’nın en turistik merkezlerinden Fraser Adası’nda başlayan orman yangınının, hem karadan hem de havadan yapılan müdahalelere rağmen kontrol altına alınamaması nedeniyle bölgedeki yerleşim yerleri tahliye edildi.

Orman yangınları nedeniyle her yıl milyonlarca hektarlık orman kaybedilen Avustralya’da, yaz mevsimi yine bir yangınla başladı. Ülkenin Queensland eyaletine bağlı turistik Fraser Adası’nda sıcaklığın 40 derecenin üzerine çıkması nedeniyle yangın çıktı. Karadan ve havadan yapılan müdahalelere rağmen bir türlü kontrol altına alınamayan yangın yerleşim merkezlerine sıçrayarak on binlerce hektarlık ormanı kül etti.

Queensland Yangın ve İlk Yardım Departmanı tarafından yapılan açıklamada, "Fraser Adası’nı ziyaret etmek için doğru bir zaman değil. Yaklaşık 76 bin hektarlık orman yandı. Duman nedeniyle bölgede görüş mesafesi ve hava kalitesi azaldı” ifadeleri yer aldı. Açıklamada ayrıca, yapılan müdahalenin yangının yayılması üzerinde etkili olduğu fakat koşulların hemen düzelmeyeceği de bildirildi. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için çalıştığını kaydeden yetkililer, yangının KingfisherTatil köyüne ve etrafındaki yerleşim merkezlerine doğru ilerlemesi üzerine tehlike altındaki bölgeleri tahliye etmeye başladıklarını duyurdu.

Yasaklar getirildi, tatil köyü boşaltılıyor

Queensland Eyalet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Avustralya’da 1990 yılında kabul edilen orman yangını yasaklarına ilişkin kanunun 5 merkezde yeniden yürürlüğe girdiği bildirildi. Bu kanun kapsamında söz konusu merkezlerde izinsiz ateş yakılamayacak ve belirli bölgelere izinsiz giriş yapılamayacak.

Olayla ilgili değerlendirmelerde bulunan yangın kontrolörü James Haig, "Olay yerine yaklaşık 1 saat içinde ulaştık. Zorlu şartlar altında mücadele ettik. İlk yardım ekipleri ve diğer tüm yardım kuruluşlarıyla işbirliği içinde çalışarak adadaki güvenliği sağlamak için en iyi şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Avustralya’da geçtiğimiz yıl 12.6 milyon hektar ormanlık alan yangınlar nedeniyle yok olmuştu.