Avustralya’da Budist tapınağında yangın

Avustralya’nın Melbourne şehrinde bulunan bir Budist tapınağında yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi ile tapınak alev topuna döndü.

Avustralya’nın Melbourne şehrindeki Springvale’de yer alan Bright Moon adlı Budist tapınağında yangın çıktı. Yerel saatle 20.00 sularında başlayan yangının kısa sürede büyümesi ile tapınağın 2 katlı ana binası alev topuna döndü. Yangına 150 itfaiyeci müdahale ederken, bölge sakinlerine yangın bölgesinden uzak durmaları ve acil durum araçları için yolları açmaları çağrısında bulunuldu.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, yangının yerel saatle 22.35’te kontrol altına alındığı açıklandı. Yangında tapınak büyük hasar alırken, henüz ölü ya da yaralı bildirilmedi.