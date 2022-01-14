Avustralya Yüksek Mahkemesi’nden Djokovic’in sınır dışı edilmesine “tedbir” kararı

Avustralya hükumeti tarafından vizesi ikinci kez iptal edilen Sırp tenisçi Novak Djokovic’in vize iptali kararına yapılan itiraz sonrası acil toplanan mahkeme iptal kararına “tedbir” getirdi.

Avustralya Federal Mahkemesi, vizesi 2 kez iptal edilen Sırp tenisçi Novak Djokovic’in avukatlarının yaptığı itiraz sonrası acil toplandı. Görüntülü konferans yoluyla yapılan duruşmada yargıç, Djokovic’in avukatları ile Sırp tenisçinin vizesini iptal eden Göçmenlikten Sorumlu Bakan Alex Hawke’un Avukatı hazır bulundu. Canlı yayınlanan duruşmada Djokovic’in avukatları vize iptali kararı verilmesi nedeniyle endişelerini dile getirerek itiraz haklarını kullandı. Yapılan savunmaların ardından davayı yürüten yargıç, davanın ertelenmesine ve Novak Djokovic’in vize iptali ve sınır dışı edilmesi kararına “tedbir” getirilmesine karar verdi. Karara göre, Novak Djokovic bu gece gözaltına alınmayacak veya sınır dışı edilmeyecek. Ancak yarın saat 08.00’de Melbourne’deki göçmenlik yetkilileriyle bir görüşmeye katılması gerekecek. 34 yaşındaki raket ayrıca göçmenlik yetkilileri tarafından sorgulandıktan ve hukuk ekibiyle görüştükten sonra yarın gözaltına alınacak.

Dünya sıralamasında 1 numarada yer alan Novak Djokovic’in Pazartesi günü başlayacak Avustralya Açık Tenis Turnuvası’nda oynayıp oynayamayacağı ise Pazar günü yapılacak duruşma sonrası kesinlik kazanacak.