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Avustralya hükumetinden Sydney’deki cami saldırısına kınama

AVUSTRALYA'NIN SYDNEY KENTİNDEKİ BİR CAMİYE GERÇEKLEŞTİRİLEN SALDIRININ ARDINDAN AVUSTRALYA HÜKUMETİNDEN GELEN KINAMA MESAJINDA, "BİRLİKTELİĞİMİZİ BÖLMEK İSTEYENLER BAŞARAMAYACAK" İFADELERİ KULLANILDI.

Asayiş 26.10.2020, 12:52
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Avustralya hükumetinden Sydney’deki cami saldırısına kınama

Avustralya’nın Sydney kentindeki bir camiye gerçekleştirilen saldırının ardından Avustralya hükumetinden gelen kınama mesajında, "Birlikteliğimizi bölmek isteyenler başaramayacak" ifadeleri kullanıldı.

Avustralya’nın Sydney kentinde Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Auburn Gelibolu Cami’ne dün akşam saatlerinde saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonucu camide küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. Görgü tanıkları ve kaydedilen görüntülerden yola çıkan polis, kısa sürede saldırganı yakaladı. Yaşanan olayların ardından Avustralya hükumetinden saldırıya tepki geldi. Türk toplumunun Avustralya açısından önemine değinilerek söz konusu saldırı kınandı. Avustralya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Müslüman toplumunun katkılarına değinildi.

"Korkunç vandalizm eylemlerini en güçlü ifadelerle kınıyoruz"

Avustralya’nın hukukun üstünlüğü, din özgürlüğü gibi temel değerler üzerine inşa edildiğinin belirtildiği kınama mesajında, "Avustralya hükumeti olarak dün Sidney’deki Auburn Gelibolu Cami’nde meydana gelen korkunç vandalizm eylemlerini en güçlü ifadelerle kınıyoruz. Avustralyalı Müslüman toplumu ulusumuza muazzam katkılar yaptı ve yapmaya devam ediyor. Yılın başlarında cami, orman yangını kurtarma çabalarını desteklemek için yaklaşık 5 bin dolar topladı" ifadeleri kullanıldı.

"Topluluğumuzu bölmek isteyenler asla başaramayacak"

Açıklamada, "Daha yakın zamanlarda salgın sırasında cami, ihtiyacı olanlara temel malzemeleri içeren bakım paketleri sunarak Avustralyalı dostlarına destek sağladı. Hukukun üstünlüğüne saygı, ifade özgürlüğü ve din özgürlüğü gibi temel değerlerimiz üzerine inşa edilmiş bir milletiz. Topluluğumuzu bölmek isteyenler asla başaramayacak" denildi.

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