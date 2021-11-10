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Avukatın sahte alkolden ölümüne ilişkin davada mütalaa

Kartal’da sahte alkol nedeniyle avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu’nun hayatını kaybetmesine ilişkin 1’i tutuklu 3 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcı, tekel bayi işletmecisinin “olası kastla kasten öldürme” suçundan 25 yıla kadar hapsini isterken, 2 sanığın ise beraati talep etti.

Asayiş 10.11.2021, 14:09
Avukatın sahte alkolden ölümüne ilişkin davada mütalaa

Kartal’da sahte alkol nedeniyle avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu’nun hayatını kaybetmesine ilişkin 1’i tutuklu 3 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcı, tekel bayi işletmecisinin “olası kastla kasten öldürme” suçundan 25 yıla kadar hapsini isterken, 2 sanığın ise beraati talep etti.

Kartal’da sahte alkol nedeniyle avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu’nun hayatını kaybetmesine ilişkin 1’i tutuklu 3 sanığın, “olası kastla kasten öldürme” suçundan 25’er yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Güngör Güler, tutuksuz sanıklar Anıl Orkun İyikan ve Yavuz Özcan katılırken taraf avukatları salonda hazır bulundu.

“Yasal izinler çerçevesinde etil alkol sattım"

Duruşmada söz alan tutuklu sanık Güngör Güler, 20 yıllık esnaf olduğunu söyleyerek, “Bu süre zarfında yapmış olduğum esnaflıkta dikkate alınarak bir kimsenin bilerek ve isteyerek ölümüne sebebiyet vermem ya da buna kast etmem söz konusu değildir. Ben cezaevindeyken annemin rahatsızlığı giderek arttı. Ayrıca eşimle de boşanma aşamasına geldik. İşlemediğim suçtan dolayı yaklaşık 13 aydır tutukluyum. Etil alkol sattığım doğrudur, bunu yasal izinler içerisinde sattım. Ayrıca internet ortamına baktığınızda ve sadece alkol yapımı yazdığınızda bir sürü video çıkmaktadır. İnsanlar artık bu videoları izleyerek kendi kendilerine alkol yapabilmektedir” dedi.

“Sorumlu ben değilim”

Güler savunmasının devamında, “Benim herhangi bir şekilde dükkanımdan alışveriş yapan bir kişiyi yanlış yönlendirme yaparak alkol olarak tüketilmeyecek bir maddeyi alkol olarak tüketmesini sağlamam söz konusu değildir. Ölen kişiyle ilgili üzüntümü bildirdim ancak benim onun ölümüyle ilgili bir sorumluluğum yoktur” diyerek suçlamayı kabul etmedi. Sanık avukatları söz alarak, müvekkillerinin tahliyesini ve beraatini istedi. Müşteki avukatı Tülay Çağlar, sanığın savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu söyleyerek, “2 kişi daha bu iş yerinden yapmış oldukları alışveriş neticesinde tüketmiş oldukları alkol yüzünden vefat etmiştir. Maktulun eşi duruşmalara dahi gelememektedir. Kendisi olayın üzüntüsüne katlanamamaktadır. Şikayetimiz devam etmektedir. Biz adaletin tecelli edeceğine ve suçluların cezalandırılacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Savcıdan mütalaa

Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu’nun sanık Güngör Güler’in işletmiş olduğu tekel bayiinden kendisine viski yapmak için etil alkol olduğunu düşünerek alkol istediği, kendisine etil alkol diye metil alkol verdiği ve Şahinoğlu’nun bunu kullandığında vefat ettiği anlatıldı.

Savcı, sanık Güngör Güler’in “olası kastla kasten öldürme” suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapsini istedi. Mütalaada, diğer sanıklar Yavuz Özcan ve Anıl Orkun İyikan hakkında ise eyleme katıldığına dair yeterli, inandırıcı delil bulunmadığından beraatine karar verilmesi talep edildi.

Bunun üzerine söz verilen sanık Güler, “Ben böyle bir suçu işlemedim. Olası kastla adam öldürmek ağır bir ithamdır. Mütalaayı kabul etmiyorum. Benim hayatımla ilgili karar vereceksiniz. Ben 20 yıllık esnafım. Bu benim esnaflık hayatıma bile mal olabilir. Ben kimseyi öldürme kastıyla hareket etmedim” dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Güngör Güler’e esas hakkındaki yazılı savunmasını hazırlaması için süre verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kartal’da tekel bayi işleten Güngör Güler’in, kendi içkisini yapmak isteyen müşterilere etil alkol sattığı anlatıldı. Güler’in, Anıl Orkun İyikan’dan temin ettiği 1 litrelik plastik şişelerde toplam 300 litre alkol bazlı yüzey temizleyiciyi işyerinin raflarında etil alkol olarak satışa sunduğu belirtildi.

Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu’nun, tekel bayiinden 9 Ekim 2020 tarihinde etil alkol yerine 1 litrelik 2 şişedeki yüzey temizleyici ürününü satın aldığı, maktulün satın aldığı bu alkol kitini ve 1 litre ‘Lord’ marka şişedeki etil alkolü karıştırarak evde kendi viskisini yaptığı aktarıldı. Bu viskiden içmesi sonucu rahatsızlandığı, hastaneye kaldırılan Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu’nun metil alkol zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği anlatıldı. Sanıkların insan sağlığı için tehlikeli olan dezenfektan ürününü etil alkol adı altında içki yapımında kullanılmak üzere alan kişilerin ölebileceğini öngörmüş olmalarına rağmen sattıkları belirtildi. İddianamede, Güngör Güler, Anıl Orkun İyikan ve satış elemanı Yavuz Özcan’ın “olası kastla kasten öldürme” suçundan 20’şer yıldan 25’er yıla kadar hapis ile cezalandırılması istendi.

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