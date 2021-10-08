banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Merkel, Türkiye'ye geliyor
Merkel, Türkiye'ye geliyor
Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş'ten altın madalya
Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş'ten altın madalya
ABD Başkanı Joe Biden'a halk desteği yüzde 38'e geriledi
ABD Başkanı Joe Biden'a halk desteği yüzde 38'e geriledi
Altın tekrar yükselişte!
Altın tekrar yükselişte!

Avukatı yaralayan şüpheli: “Öyle gerekti açıklama yapmak zorunda mıyım”

Konya’da adliye otoparkında yanında bulunan tabancayla avukatı bacağından yaralayan iki şüpheli adliyeye sevk edildi. Gazetecilerin neden yaptın sorusuna şüphelilerden İsmail E., “Öyle gerekti kardeşim, açıklamamı yapmak zorundayım ben sana” diyerek cevap verdi.

Asayiş 08.10.2021, 12:00
Avukatı yaralayan şüpheli: “Öyle gerekti açıklama yapmak zorunda mıyım”

Konya’da adliye otoparkında yanında bulunan tabancayla avukatı bacağından yaralayan iki şüpheli adliyeye sevk edildi. Gazetecilerin neden yaptın sorusuna şüphelilerden İsmail E., “Öyle gerekti kardeşim, açıklamamı yapmak zorundayım ben sana” diyerek cevap verdi.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Konya Adliyesi otopark girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir Ö. (32) babasının icra meselesi için arkadaşı 21 yaşındaki İsmail E. ile birlikte avukatla görüşmek için adliye yakınındaki bir mekanda buluştu. Tarafların görüşmesinden sonra avukat A.İ.’nin (42) adliyeye gideceğini söylemesi üzerine Kadir Ö. ve İsmail E. de adliyede işlerinin olduğunu belirterek avukatın arabasıyla adliyeye geldi. Avukat A.İ., aracıyla adliye otoparkına giriş yaptığı sırada otomobilde bulunan İsmail E. tarafından dizinden silahla yaralandı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı avukat ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan, Kadir Ö. ile İsmail E. olay yerinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Burada gözaltına alınan iki şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden İsmail E., “Öyle gerekti kardeşim açıklama yapmak zorundayım ben sana” diyerek cevap verdi.

Yorumlar (0)
20°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1