banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Borsa günü rekor seviyede kapattı
Borsa günü rekor seviyede kapattı
Dolar arttı, Apple Türkiye'de iPhone 11 satışlarını durdurdu
Dolar arttı, Apple Türkiye'de iPhone 11 satışlarını durdurdu
Gübre ve zirai ilaç satışları durdu!
Gübre ve zirai ilaç satışları durdu!
Döviz büroları alt üst!
Döviz büroları alt üst!

Avukatı öldüren zanlıdan ’neden silah taşıyorsun’ sorusuna ilginç cevap

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde haciz sebebiyle evine gelen avukatı tabancayla vurarak öldüren zanlı tekrar hakim karşısına çıktı. Duruşmada mahkeme başkanının ‘Neden silah taşıyorsun?’ sorusuna sanık, “Üzerimizde silah olur, silahı severiz.” cevabını verdi. Cumhuriyet savcısı, sanığın indirim uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Asayiş 23.11.2021, 23:32
Avukatı öldüren zanlıdan ’neden silah taşıyorsun’ sorusuna ilginç cevap

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde haciz sebebiyle evine gelen avukatı tabancayla vurarak öldüren zanlı tekrar hakim karşısına çıktı. Duruşmada mahkeme başkanının ‘Neden silah taşıyorsun?’ sorusuna sanık, “Üzerimizde silah olur, silahı severiz.” cevabını verdi. Cumhuriyet savcısı, sanığın indirim uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Olay, 16 Mart tarihinde Gebze Sultan Orhan Mahallesi 1113. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, avukat Ersin Arslan (26), icra kararını gerçekleştirmek için icra memurları ile birlikte Y.Y. (52) isimli şahsın evine gitti. Evine gelen Arslan ve memurlar ile tartışan Y.Y., tabancasına sarılarak Arslan’a ateş etti. Arslan yaralanarak yere düşerken, olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerince saldırgan gözaltına alınırken, yaralı avukat ise ambulansla Gebze’de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan avukat Arslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken Y.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı. İfadesi alınan Y.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Üzerimizde silah olur, silahı severiz"

Olayla ilgili görülen duruşma Gebze 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam etti. Duruşma salonunda taraf avukatları hazır bulunurken sanık SEGBIS ile duruşmaya katıldı. Duruşmada savunması alınan sanık Y.Y., “Benim yuvam yıkıldı. Kasıtlı olarak yaptığım bir şey yok. 2012 yılında benim yakından uzaktan bağlantım olmayan bir borçtan dolayı 2020-2021 yılına kadar icralar geldi. Ben günübirlik işlerde çalışırım ve evde yoktum. Olay gün eşim aradı. İcra memuru ve 2 avukatın geldiğini söyledi. Eve gittiğimde, bana borcum olduğunu söylediler. Kime borcum olduğunu sordum. Benim firmam adına kaşe basarak borçla karşı karşıya kaldığımı öğrendim. Gelen kişiler 17 bin TL borcum olduğunu söylediler. Mallarımı haczetmeye kalktılar. O gün 4 bin TL vererek konuyu kapattık. Daha sonra tekrardan geldiklerinde tekrardan eşyaları almaya kalktılar. Ben onlara ‘benim şerefim namusun sizi hiç mi ilgilendirmiyor’ dedim. Onlar da ‘bu bizim mesleğimiz, gittiğimiz icralarda bu şekilde para kazanıyoruz’ dedi. ‘Şu anda ekmeğime tecavüz ediyorsunuz’ dedim. Avukatta ‘doğru tecavüz benim işim’ dedi. Ben de belimden silahı çekip korkutma amacı ile bir el ateş ettim. Benim öldürme amacım yoktu. Hedef alarak ateş etmedim. Öyle bir niyetim olaydı yanındaki avukatı da vururdum. Kaç el ateş ettiğimi bilmiyorum. Daha sonra polis ve ambulansı aradım" dedi.

Mahkeme başkanının neden silah taşıyorsun sorusuna, "Biz Karadenizli olduğumuz için üzerimizde silah olur, silahı severiz. Ben kendimi bildim bileli 15-20 yıldır silah taşırım" diye konuştu.

“Ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi”

Cumhuriyet savcısı, sanık Y.Y.’nin "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan indirim uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına mütalaa verdi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 13 21
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 13 19
11. Altay 13 16
12. Kayserispor 13 16
13. Antalyaspor 13 15
14. Gaziantep FK 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 13 9
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 13 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Samsunspor 12 16
11. Bursaspor 12 14
12. Denizlispor 12 14
13. Menemenspor 12 14
14. Gençlerbirliği 12 14
15. Boluspor 12 13
16. Manisa FK 13 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Rayo Vallecano 14 23
7. Barcelona 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 14 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 14 12
17. Granada 13 11
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7