Avukatı ofisinde taciz ettiği gerekçesiyle yargılanan gazeteci hakkında karar

Bakırköy’de ofisine gittiği İstanbul Barosu avukatlarından B.K.’yı taciz ettiği gerekçesiyle yargılanan gazeteci Batuhan Ç. hakkında karar açıklandı. Mahkeme Batuhan Ç.’nin 1 yıl 8 ay hapsine hükmederken verilen ceza ertelendi.

Bakırköy’de ofisine gittiği İstanbul Barosu avukatlarından B.K.’yı taciz ettiği gerekçesiyle yargılanan gazeteci Batuhan Ç. hakkında karar açıklandı.

Bakırköy 30. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada katılan B.K. ile taraf avukatları hazır bulunurken, Batuhan Ç. duruşmaya katılmadı.

“Müvekkilimin beraatini talep ediyorum”

Duruşmada savunma yapan sanık avukatı “Biz soruşturmanın ilk gününden beri olay yerine ilişkin kamera görüntüleri varsa aydınlatılması yönünde taleplerde bulunduk. Kamera görüntüleri dosya içine girmemiştir. Suçu kabul etmemekle beraber, ani ve kesintili bir şekilde olan saldırının sarkıntılık düzeyinde kaldığı yönünde Yargıtay kararları dosyaya sunulmuştur. Katılanın çelişkili beyanları ve eksik delil sunmuş olması nedeniyle müvekkilimin beraatini talep ediyorum” dedi.

Katılan B.K. ise “Sanık davayı uzatmaya mahsus davranmıştır. İyi hal indirimi yapılmamasını talep ediyorum” şeklinde beyanda bulundu.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında katılanın sanığa iftira atmasını gerektirecek bir delil bulunmadığını aktararak “Katılanın soruşturma ve kovuşturma aşamasındaki beyanları tutarlıdır. Bunun yanı sıra sanık ile katılan arasında gerçekleşen sosyal medya konuşmaları incelendiğinde sanığın olay nedeniyle katılandan özür dilediği anlaşılmıştır. Sanık özür dileme sebebi olarak katılanın kendisini sürekli rahatsız ettiği ve kurtulmak için olduğunu beyan etmiştir. Bir kişinin kendisini rahatsız eden ve taciz edici davranışlarda bulunan bir başka şahıstan bu sebeple özür dilemesi hayatın olağan akışına aykırıdır. Sanık savunmasının atılı suçtan kurtulmaya yönelik ve gerçeği yansıtmadığı kanaatine varıldığından, ‘sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı’ suçundan cezalandırılması talep olunur” ifadelerini kullandı.

Kararını açıklayan mahkeme, Batuhan Ç.’nin ‘sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı’ suçundan önce 2 yıl hapis ile cezalandırılmasına karar verdi. Takdiri indirim uygulayan mahkeme, sanığın 1 yıl 8 ay hapis ile cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme sanığın bir daha suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat elde edildiğinden, verilen cezanın ertelenmesine karar verdi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 26 Temmuz 2021’de Bakırköy’de meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede yer verilen müşteki avukat B.K. ifadesinde İstanbul’da serbest avukatlık yaptığını anlatarak “Bir müvekkilim ‘cinsel taciz’ suçundan yargılanarak beraat etti. Medyada müvekkilim hakkında olumsuz haberler çıkmaya devam etti. Doğru haber yapacağını düşündüğüm Batuhan Ç. ile iletişime geçtim. Ataköy’de bir kafede buluştuk. Batuhan Ç. bana kendi dava dosyalarından bahsetti. Ben bu davaları sözleşme yaparak üstlenebileceğimi söyledim. 26 Temmuz gününe ofisimde görüşmek üzere randevu verdim. Büronun terasında görüşüp kahve içtik. Kahve fincanlarını mutfağa götürdüğüm sırada Batuhan Ç. her iki kolu ile gövdemden sararak kendisine çevirdi ve yanağımdan öptü. Ardından dudağımdan öpmeye çalıştı ama buna engel oldum. ‘Ne yapmaya çalışıyorsun’ diyerek kendisine kızdım. Batuhan Ç. özür dileyerek ofisten çıktı” ifadelerini kullanmıştı. Batuhan Ç. ise olaya ilişkin verdiği ilk savunmasında, B.K.’nın kendisine iltifatta bulunduğunu söyleyerek “Bana dünyanın en güzel gülen 10 erkeğinden biri olduğumu söyledi. Müşteki benim internet sitemde yazarlık yapmak istedi. Ben bunu kabul etmedim. Bunun sebebi budur. Bunlar tamamen uydurmadır” demişti.

İddianamede Batuhan Ç.’nin ‘basit cinsel saldırı’ suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.