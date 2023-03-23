Avukata tehdit ve hakaret eden sanığa 4 yıl 6 ay hapis

Başkentte mağdur S.K.’ye (16) cinsel istismarda bulunup, müstehcen görüntülerini sosyal medyada yayımladığı suçlamalarından toplam 51 yıl 3 ay hapis cezası alan sanık Emre Kara’ya (20), mağdurun avukatına tehdit ve hakarette bulunması sebebiyle 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Ankara 53’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Sanık Emre Kara, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Mahkemeye dilekçe sunan Kara, avukata karşı işlenen suçlarda kullanılan telefonun kendisine ait olmadığını ve telefon sahibinin annesi olduğunu iddia ederek, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Ardından kararını açıklamaya mahkeme, sanık Kara’ya, ’Kamu görevlisine kamu görevini yaptırmaya direnme’ suçundan 3 yıl, ’Kamu görevlisine hakaret’ suçundan ise 1 yıl 6 olmak üzere toplam 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Olayın geçmişi

Avukat, Haymana ilçesinde müvekkili S.K.’ye birçok kez cinsel istismarda bulunup, çektiği müstehcen görüntüleri sosyal medya hesabından yayımlayan Emre Kara hakkında her suç için ayrı ayrı suç duyurusunda bulundu. Sonrasında sanık Kara, şikayetleri geri alması için S.K. ve ailesini tehdit etti. Tehditler üzerine avukat, Kara hakkında suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınan ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Kara, bu sefer avukatı arayarak ve mesajlar atarak, şikayetleri geri çekmesi ve dosyadan ayrılması için cinsel şiddetle tehdit etti. Kara, iddianame hazırlanana kadar süren 1 yıllık süreçte de tehditlerini sürdürdü. Bunun üzerine tekrar suç duyurusunda bulunan avukat, şüphelinin tutuklanmasını istedi. Tutuklanma talebi reddedilen avukat geçen yıl 9 Mayıs’ta Kara hakkında uzaklaştırma ve adres gizliliği kararı aldırdı.

Sanık Kara daha sonra, ’çocuğun nitelikli cinsel istismarı’, ’cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ’özel hayatın gizliliğini ihlal etme ve müstehcenlik’, ’şantaj’ suçlarından Ankara Batı 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nden 51 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

‘Cinsel istismar sanığına bu kez 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi’

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca, mağdurun avukatına hakaret ve tehditlerde bulunan sanık Kara hakkında ’tehdit’ ve ’hakaret’ suçundan da 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. İddianamede, S.K.’ye cinsel istismar suçundan yargılanması devam ederken Emre Kara’nın mağdur vekili olan Avukatı arayıp hakaret ettiği, daha sonra ise hakaret ve tehdit içeren mesajları gönderdiği belirtildi. Kara’nın çok sayıda tehdit ve hakaretinin tespit edildiği ve bu nedenle üzerine atılı suçu işlediği anlaşıldığından cezalandırılması talep edildi.