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Avukata silahlı saldırı gerçekleştiren şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi

Kocaeli’de avukatı bürosunda silahla ateş ederek yaralayan şahıs 8 gün sonra yakalanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş 01.04.2023, 18:14
Avukata silahlı saldırı gerçekleştiren şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi

Kocaeli’de avukatı bürosunda silahla ateş ederek yaralayan şahıs 8 gün sonra yakalanarak cezaevine gönderildi.

Olay 25 Mart tarihinde İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Ankara Karayolu Caddesinde bulunan Yenihan İş Merkezinin 7’nci katında meydana geldi. Avukat Ahmet Alkan, H.Y. isimli şahıs tarafından silahlı saldırıya uğramış ve sol bacağından yaralanmıştı. Olay yerinden kaçan H.Y. bugün olayda kullandığı silahıyla birlikte yakalandı. İfadesi alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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