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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Bir tarafta bölücülerin yürü Kemal’i var, öte tarafta gel Muharrem bulunuyor, beri taraftakini saymaya gerek bile yok. Tabi bir de ömrünün son 40 yılını belediye başkanı, Başbakan, Cumhurbaşkanı olarak Türkiye’ye adamı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Bay bay Kemal teröristlerle koyun koyunasın, masaya oturdun. Kandil’den selam geliyor beraber yürürüz diyorlar. Yürüyün bakalım nereye kadar yürüyeceksin.”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Biz papatya çayının ne zaman içileceğini de biliriz ama sana da rezene tavsiye ederiz. Onun için kiminle uğraşacağını çok iyi bilmen lazım. Biz eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri diyerek bu yolda yürüdük.”
Avukata silahlı saldırı gerçekleştiren şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi
Kocaeli’de avukatı bürosunda silahla ateş ederek yaralayan şahıs 8 gün sonra yakalanarak cezaevine gönderildi.
Asayiş 01.04.2023, 18:14
Kocaeli’de avukatı bürosunda silahla ateş ederek yaralayan şahıs 8 gün sonra yakalanarak cezaevine gönderildi.
Olay 25 Mart tarihinde İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Ankara Karayolu Caddesinde bulunan Yenihan İş Merkezinin 7’nci katında meydana geldi. Avukat Ahmet Alkan, H.Y. isimli şahıs tarafından silahlı saldırıya uğramış ve sol bacağından yaralanmıştı. Olay yerinden kaçan H.Y. bugün olayda kullandığı silahıyla birlikte yakalandı. İfadesi alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.