banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Ankara'da ekmeğe zam geldi!
Ankara'da ekmeğe zam geldi!
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Erzurum’dan 6 ayda 10.6 milyon dolarlık ihracat
Erzurum’dan 6 ayda 10.6 milyon dolarlık ihracat
Bugün hava nasıl olacak? 7 Temmuz 2022
Bugün hava nasıl olacak? 7 Temmuz 2022

Avukat Servet Bakırtaş’ın cenazesi toprağa verildi

Bakırköy’de dün ofisinde, daha önceden açtığı tazminat davasını geri çekmediği gerekçesiyle öldürülen Servet Bakırtaş’ın cenazesi, dualar ve gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Asayiş 07.07.2022, 16:01
Avukat Servet Bakırtaş’ın cenazesi toprağa verildi

Bakırköy’de dün ofisinde, daha önceden açtığı tazminat davasını geri çekmediği gerekçesiyle öldürülen Servet Bakırtaş’ın cenazesi, dualar ve gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Bakırköy’de dün ofisinde, Abdullah Türkoğlu isimli şahıs tarafından, kendisine açılan tazminat davası geri çekmediği için öldürülen Avukat Servet Bakırtaş bugün son yolcuğuna uğurlandı. Eyüp Sultan’da kılınan namazın ardından Bakırtaş’ın cenazesi Kavaklı’daki Aile Mezarına defnedildi. Dualarla ve gözyaşlarıyla defnedilen Bakırtaş’ın mezarına çok sayıda avukat arkadaşı, ailesi ve sevenleri katıldı.

Yorumlar (0)
31°
parçalı az bulutlu