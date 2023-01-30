Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cinayetine ilişkin davanın görülmesine devam edildi

İstanbul Bakırköy’de Ece Erken’in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak günü ortak olduğu balık restoranında vurularak öldürülmesine ilişkin olayın davasının görülmesine devam edildi. Mahkeme, tanıklık yapacak olan Seren Serengil’in zorla getirilmesine karar verdi.

Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak 2022 tarihinde Yeşilköy’de ortağı olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Olay sonrası yürütülen soruşturma çerçevesinde 16 Mayıs’ta Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanmıştı. Olayla ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesince konferans salonunda yapılan duruşmada 7 tutuklu ve bir kısım tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları ve maktulün ağabeyi müşteki Celal Mahmutyazıcıoğlu katıldı.

“Bir an Şafak’ın yerde sürüklendiğini gördüm”

Tanık Fatih Doğan beyanında, “Ben gazeteciyim, spor yazarıyım. Biz Şafak ile yemekteydik. Saat gece yarısı 12’yi geçmişti. Sonra masaya biri geldi davetsiz gelince ben arkadaşı sandım. Gelen kişi bir konumuz var konuşalım dedi. Şafak’ta ‘Arkaya geç konuşalım. Sen geç geliyorum’ dedi. Şafak arka tarafa geçti. Benim oraya sırtım dönüktü. Sonra bir ses yükselmesi oldu. Bir anda patlama, masa sesi geldi ortalık karıştı. Ben ayağa kaktım. Biri ‘Yere yat’ diye bağırdı. Bir an Şafak’ın yerde sürüklendiğini gördüm” dedi.

“Maktul olmadığı bir insan gibi gösteriliyor”

Tutuklu sanık Ali Yasak savunmasında, “65 bin liralık alacak iddialarının gerçeği yansıtmıyor. Hayat tarzlarımız belli. Çoğu şey benim üzerimden tasarlanmış gibi gösteriliyor. Soyadımdan dolayı bana isnatlar var. Olaydan 5,5 ay önce evlendim.1,5 yıllık evliyim. 1 senedir cezaevindeyim. Görüntülerde de görülüyor. Ben olay yerine sonradan gittim. Olaydan haberim olsaydı direk olarak oraya giderdim. Olay yerine gidiyorum, kardeşime sakin ol şeklinde el hareketi yapıyorum. Ayırmaya çalışıyorum. 7 saniyelik bir olay. Benden bu süre içerisinde mantıklı hareket etmemi bekleyemezsiniz. Sakinleştirdiğim ortada. Ne yapabilirdim başka. Silah patlıyor. Niye sürükledim. 133 kilogram bir insanı oradan götürmemin ihtimali yok zaten. Kötü niyetim yok. Çekmemin rahmetlinin ölmesinde bir etkisi yok. Bana da mermi gelebilirdi. Suçlamalar bizim üstümüze atılıyor. Ece hanımın acısı büyük anlıyorum. Kendisi, benim eşim alkollü değildi gibi şeyler söylüyor. Allah rahmet etsin ama sizde gördünüz gerçek öyle değil. Maktul olmadığı bir insan gibi gösteriliyor ” şeklinde konuştu. Tutuklu sanık Kadir Yasak savunmasında, “Tasarlayarak kasten öldürme suçunu kabul etmiyorum. Ben yaptığımı da, yapmadığımı da biliyorum. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.

Söz verilen diğer tutuklu sanıklar da tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, 7 tutuklu sanığın bu hallerinin devamına karar verdi. Duruşmaya gelmeyen aralarında Seren Serengil’in de olduğu tanıklar hakkında zorla getirilme kararı çıkartılmasına hükmetti.