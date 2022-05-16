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Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, sanıklar Abdulkadir Kara ve Ali Yasak hakkında 4 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ile 12 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep edildi.
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, sanıklar Abdulkadir Kara ve Ali Yasak hakkında 4 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ile 12 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep edildi.
Asayiş 16.05.2022, 12:02
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, sanıklar Abdulkadir Kara ve Ali Yasak hakkında 4 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ile 12 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep edildi.