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Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin failleri ile ilgili yeni gelişme!
İstanbul Yeşilköy’de sahibi olduğu balık restoranında öldürülen Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi, savcılıktan ek gözaltı süresi için adliyeye sevk edildi.
Asayiş 31.01.2022, 11:08 31.01.2022, 11:28
İstanbul Yeşilköy’de sahibi olduğu balık restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi, savcılıktan ek gözaltı süresi için adliyeye sevk edildi.