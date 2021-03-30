Avukat Mustafa Karadağ Anayasa Mahkemesi üyesi Fidan’a ‘hakaret’ ve ‘iftira’ suçlamasıyla hakim karşısına çıktı

Eski hakim ve avukat Mustafa Karadağ Anayasa Mahkemesi üyesi İrfan Fidan’a bir sosyal medya paylaşım sitesinde söylediği sözler nedeniyle ‘hakaret’ ve ‘iftira’ suçlarından hakim karşısına çıktı. Avukat Karadağ duruşmada yaptığı savunmasında beraatını istedi. Mahkeme ara kararında müşteki Fidan’ın beyanının alınmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

Ankara Barosu avukatlarından eski hakim Mustafa Karadağ, bir sosyal medya sitesinde söylediği sözler nedeniyle Anayasa Mahkemesi Üyesi İrfan Fidan’a ‘hakaret’ ve ‘iftira’ suçlarından 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık Mustafa Karadağ ile taraf avukatları hazır bulundu. Sanık Mustafa Karadağ savunmasında, açıklamalarının tamamen düşünce ve ifade özgürlüğünden ibaret olduğunu söyleyerek “Söylediğim sözlerin İrfan Fidan’a nasıl bir etkisi olmuştur. İddianamede bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi(AİHM) kararından bahsedilmiştir, savcıların görevi gereği açıklama yapamayacağına dairdir, adliyenin Başsavcılığın basın sözcülüğü birimi bulunmaktadır. Söylediklerime cevaben basın sözcülüğü açıklama yapabilirdi” dedi.

İrfan Fidan’ın ifadesine başvurulmadığını da söyleyen Karadağ “Soruşturma aşamasında toplanmasını istediğimiz deliller toplanmamış, belirttiğimiz tanıklar dinlenmemiştir. Sözlerimde İrfan Fidan’ın adı geçmemektedir. Söylenen sözlerin herhangi birinde hakaret unsuru yoktur, iftira ile ilgili olarak şikayetçi hakkında açılmış bir soruşturma bulunmamaktadır. Aksine şikayetçi hızlı bir şekilde yükselmiştir. Açıkladığım nedenlerle hakkımda derhal beraat karar verilmesine, aksi halde Adalet Bakanı, Ahmet Davutoğlu, İstanbul Baro başkanı Mehmet Durakoğlu, gazeteciler Barış Pehlivan ve Terkoğlu’nun tanık olarak dinlenilmesini talep ederim” şeklinde konuştu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Anayasa Mahkemesi üyesi, müşteki İrfan Fidan’ın beyanının alınması için duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Youtube isimli sosyal medya paylaşım sitesinde ‘bidebunu izle’ isimli kanalda ve aynı isimli Twitter Hesabında 9 Aralık 2019 tarihinde canlı yayınlanan programda şüphelinin yaptığı açıklamaların incelendiği aktarıldı. Yargıçlar Sendikası Başkanı iken hakimlik mesleğinden emekliye ayrılan ve Ankara Barosu’na bağlı avukat olarak çalışmaya devam eden Mustafa Karadağ’ın açıklamalarında “ Pelikan grubu temsilcisinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının odasının yanında odası var. Böyle dedikodular dolanıyor biz biliyoruz bunu. O kata bizim çıkmamız yasak ama. O kişi bir avukat, yargı çevrelerinin de yakından tanıdığı bir avukat. Pelikan grubunun avukatı gölge başsavcı olarak çalışıyor. Başsavcı ile istişare ediliyor ve eski Sovyetlerdeki siyasi komiser gibi, onun oluru olmadan İstanbul Başsavcısı hiçbir şey yapmıyor. Bu şaibeyi Türk yargısı artık içinden atmak zorunda. Bunu atmadığı sürece hukuk işlemez” şeklinde açıklamalarda bulunduğunu aktardı.

Mustafa Karadağ olaya ilişkin verdiği savunmasında Pelikan grubu olarak adlandırılan grubun kimlerden oluştuğunu bilmediğini daha önce Başbakan olarak görev yapan Ahmet Davutoğlu ile Adalet Bakanı’nın bu grubun varlığından söz ettiğini söyleyerek “Pelikan grubunun yargıya müdahalesi konusu sosyal medyada konuşuluyor. Başsavcılık katında keşif yapılsın ve son 6 aylık kamera kayıtlarının tespiti ile özel kalemde bulunan ziyaretçi kayıtlarının araştırılmasını istiyorum ancak ondan sonra somut bir savunmada bulunabilirim” şeklinde ifade verdi.

İddianamede Karadağ’ın savunmasında somut hiçbir bilgi ve belge sunmadığı aktarılarak “Söylemlerini sosyal medya ve internet ortamında dolaşan itibarsızlaştırma amaçlı gerçek dışı söylentilere dayandırdığı açıklandı. Mustafa Karadağ’ın ‘kamu görevlisine hakaret’ suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar, ‘iftira’ suçundan ise 1 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.