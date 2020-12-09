banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Hafta sonu tekel bayileri kapatılacak mı?
Hafta sonu tekel bayileri kapatılacak mı?
Maskeyle nefes almakta güçlük çekiyorsanız
Maskeyle nefes almakta güçlük çekiyorsanız
928,5 milyon kişi instagram’da
928,5 milyon kişi instagram’da
Eğitim harcamaları %18,2 artarak 259 milyar 220 milyon TL oldu
Eğitim harcamaları %18,2 artarak 259 milyar 220 milyon TL oldu

Avukat evinde ölü bulundu

Konya’nın Ereğli ilçesinde 63 yaşındaki avukat evinde ölü bulundu.

Asayiş 09.12.2020, 14:57
1
Avukat evinde ölü bulundu

Konya’nın Ereğli ilçesinde 63 yaşındaki avukat evinde ölü bulundu.

Olay, Ereğli ilçesi Batı Elagözlü Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşadığı öğrenilen 2 çocuk babası avukat Baycan Şahin’den haber alamayan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin çilingir yardımıyla açtıkları evde avukatın cansız bedeniyle karşılaşıldı. Şahsın ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin sonrasında belirlenecek.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
banner427
Yorumlar (0)
banner422
14°
açık