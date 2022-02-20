Avukat, "Eşime kötü davrandım" notu bırakıp intihar etti

Adana’da bir avukat “Çocuklarıma iyi baba olamadım, eşime kötü davrandım” notu bırakıp tabancayla başına ateş ederek hayatına son verdi.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, avukat Ahmet Yetiz (53) sabah saatlerinde hayatına son vereceğini yönünde eşine mesaj attı. Mesaj üzerine eşi polise haber verdi. Polis Yetiz’i bulmak için çalışma başlattı. Polis Yetiz’in avukatlık bürosuna geldiğinde Yetiz’i kanlar içinde yerde yatar halde buldu.

Olay yerine gelen ekipler Yetiz’in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, avukatın bürosunda yaptığı araştırmada Yetiz’in “Çocuklarımı iyi bir baba olamadım. Eşime kötü davrandım. Ölümümden kimse sorumlu değildir” notunu buldu.

Avukatın cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.