Avukat duruşmaya zorla getirilecek

Araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel’in öldürülmesine ilişkin davada, sanık savunması esnasında sarf ettiği sözler sebebiyle hakkında ’hakaret’ suçundan hakkında dava açılan avukat Vahit Bıçak, mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı. Mahkeme, sanığın diş tedavisi gördüğü gerekçesiyle verdiği mazereti randevulu tedavi olması nedeniyle kabul etmedi. Avukat Bıçak bir sonraki celse zorla getirilmesine karar verdi.

Çankaya Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, 2019’da üniversite yerleşkesindeki odasında öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürülmüştü. Hasan İsmail Hikmet’in Ankara 33’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada, ’kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Savunma esnasındaki sözleri nedeniyle dava açıldı

Sanık avukatı Vahit Bıçak, savunmasında Ceren Damar Şenel’in, müvekkiline cinsel istismarda bulunduğunu ve müvekkilini tehdit ettiğini iddia etti. Bıçak, yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili lise ve üniversite öğrencisi gençler, üzerinizde otorite kullanma yetkisine sahip öğretmen, öğretim üyesi, okutman, araştırma görevlisi, yüksek not verme veya başka vaatlerle cinsel taleplerde bulunursa sakın sessiz kalmayın" ifadelerini kullandı. Damar ailesi bu olayın ardından sanık avukatı Bıçak hakkında, duruşma sırasında yaptığı savunmalar, sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları nedeniyle şikayette bulundu. Avukat Vahit Bıçak hakkında, ’kişinin hatırasına hakaret’ ve ’hakaret’ suçlarından 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Avukat Bıçak zorla getirilecek

Ankara 35’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına, Şenel’in babası, annesi ile eşi Levent Şenel ve avukatları katıldı. Sanık Vahit Bıçak ise ikinci kez mazeret göstererek duruşmaya katılmadı. Mahkeme, sanığın diş tedavisi gördüğü gerekçesiyle mazeret sunduğunu belirtti. Söz alan Mustafa Damar, sanığın ikinci kez gelmemesinin kötü niyetli olduğumu belirterek, “Bu sanık suç işlemeye meyilli. İkinci kez duruşmaya katılmıyor. Ancak açtığı sahte sosyal medya hesabındın bana hakaret etmeye devam ediyor. Mazeretin kabul edilmeyerek, sanık hakkında yakalama kararı çıkarılmasını istiyorum” ifadelerini kullandı. Damar ailesinin avukatı Ömer Kavilli de, sanığın mazeretinin kabul edilmemesini talep etti.

Beyanların ardından ara kararı açıklayan mahkeme, sanığın mazeretinin randevulu tedavi olması ve duruşmaya katılmamasına engel teşkil etmediğini belirterek, mazeretin kabul edilmediğini, sanığın bir sonraki celseye zorla getirilmesine karar verildiğini belirterek, duruşmayı erteledi.