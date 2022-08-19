Avrupa’yı şiddetli fırtına vurdu: 13 ölü

Avrupa’nın orta ve güney bölgelerinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle Fransa’nın Corsica Adası’nda 6, Avusturya’da 5 ve İtalya’da 2 kişi hayatını kaybetti.

Avrupa’nın orta ve güney bölgelerini şiddetli fırtına vurdu. Fransa’nın Akdeniz’de yer alan Corsica’da hızı saatte 224 kilometreye ulaşan rüzgar, ağaçları yerinden sökerken, evlere zarar verdi. Yetkililer, kamp alanında bir ağacın üzerine devrilmesi sonucu 13 yaşındaki bir kız çocuğunun hayatını kaybettiğini açıkladı. Benzer şekilde 1 kişi daha yaşamını yitirirken, 72 yaşındaki bir kadın sahil kulübesinin savrulan çatısının aracına çarpması sonucu hayatını kaybetti. Bir balıkçı ve bir kanocu da denizde yaşamını yitirdi. Adadaki 6. ölümü Corsica’ya gelen Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin açıklarken, detay vermedi. Bakan Darmanin, 4’ü ağır olmak üzere 20 kişinin de yaralandığını, doğal afet ilan edilebileceğini söyledi. Ada sakinleri ise hiçbir uyarı yapılmadığını, fırtınaya hazırlıksız yakalandıklarını aktardı. Fransa anakarasının güneyindeki bazı bölgeler de elektrik kesintileri yaşanırken, ülkenin en büyük ikinci şehri Marsilya’da sokaklar sular altında kaldı.

Avusturya’da 5 can kaybı

Orta Avrupa ülkesi Avusturya’nın Carinthia bölgesinde de bir gölün yakınında fırtına nedeniyle ağacın devrilmesi sonucu 2 kız çocuğu hayatını kaybetti. Daha sonra, Aşağı Avusturya bölgesinde yine düşen bir ağaç nedeniyle 3 ölüm daha bildirildi.

İtalya’da 2 kişi öldü

Avrupa’nın güneyinde yer alan İtalya’da Toskana bölgesindeki farklı noktalarda da şiddetli fırtına ağaçları devirirken, bir erkek ve bir kadın olmak üzere 2 kişi yaşamını yitirdi. Şiddetli rüzgarların etkisi gösterdiği Venedik’te kafelerdeki şemsiyeler San Marco Meydanı’na sürüklendi, St. Mark Bazilikası’nın çan kulesindeki tuğlaları yerinden söküldü. Toskana’daki ve daha kuzeydeki Ligurya’daki sahil beldeleri de fırtınalardan olumsuz etkilendi. Toskona’da bir dönme dolabın şiddetli fırtınada zarar gördüğü gördüğü anlar da sosyal medyaya yansıdı.