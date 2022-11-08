Avrupa’daki üniversitelerde her 3 kişiden 1’i cinsel tacize maruz kalıyor

Almanya’da Leibniz Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yapılan araştırmada, Avrupa’da üniversitede okuyan veya çalışan her 3 kişiden 1’inin cinsel tacize maruz kaldığı tespit edildi.

Almanya’daki Leibniz Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yayınlanan bir araştırma, Avrupa’daki üniversite ve yüksek okullarda cinsel taciz sorunu olduğunu gösterdi. Toplam 15 Avrupa ülkesinden 46 üniversite ve yüksekokulun katıldığı çalışmada, eğitim kurumlarında cinsel tacize yönelik araştırma yapıldı. UniSAFE ve Avrupa Birliği (AB) ortaklığında yapılan çalışmada, araştırmaya katılan her 3 kişiden 1’inin eğitimleri sırasında veya iş yerinde cinsel tacize maruz kaldığı tespit edildi.

Toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik ve çevrimiçi biçimlerine odaklanıldığı çalışmada; araştırmaya katılanların yüzde 62’sinin eğitim kurumlarında cinsiyete dayalı şiddete maruz kaldıkları ifade edildi. Tehditlerin, öfke patlamalarının, saygısız ithamların, söz arasına girme ve haksız yere yapılan olumsuz eleştirilerin psikolojik şiddet sayıldığı araştırmada; katılımcıların yüzde 57’sinin psikolojik şiddet gördüğü bildirildi. Katılımcıların yüzde 6’sının fiziksel şiddete, yüzde 3’ünün cinsel şiddete maruz kaldığı aktarılırken, araştırma sonucunda kadınların erkeklere göre daha çok etkilendiği ortaya çıktı. Çalışmayı değerlendiren Leibniz Sosyal Bilimler Enstitüsünden Anke Lipinsky, “Cinsiyete dayalı şiddet, toplumun diğer kesimleri kadar bilimsel kurumları da etkileyen sistematik bir sorundur” açıklamasını yaptı.