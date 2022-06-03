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Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler gibi kuruluşlardan sağlanan fonları, PKK silahlı terör örgütünün amaç ve hedefleri doğrultusunda örgütsel etkinliklerde kullandıkları iddia edilen 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 4 ilde operasyon g

Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler gibi kuruluşlardan sağlanan fonları, PKK silahlı terör örgütünün amaç ve hedefleri doğrultusunda örgütsel etkinliklerde kullandıkları iddia edilen 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 4 ilde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alınırken, Göç İzleme Derneği’nin Şirinevler’deki binasında arama yapıldığı öğrenildi.

Asayiş 03.06.2022, 08:53
Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler gibi kuruluşlardan sağlanan fonları, PKK silahlı terör örgütünün amaç ve hedefleri doğrultusunda örgütsel etkinliklerde kullandıkları iddia edilen 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 4 ilde operasyon g

Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler gibi kuruluşlardan sağlanan fonları, PKK silahlı terör örgütünün amaç ve hedefleri doğrultusunda örgütsel etkinliklerde kullandıkları iddia edilen 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 4 ilde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alınırken, Göç İzleme Derneği’nin Şirinevler’deki binasında arama yapıldığı öğrenildi.

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