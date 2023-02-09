Avrupa basınından Erdoğan’ın ziyaretine ilgi

Gaziantep’e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın programına, deprem sebebi ile bölgeye gelen Avrupa basını da yoğun ilgi gösterdi.

Gaziantep Botanik Bahçesi yanında kurulan çadırları gezerek, depremzedelerle görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Gaziantep’te ulusal, bölgesel ve yerel medyanın yanı yabancı basına takip etti. İtalya, Bulgaristan ve Yunanistan medyasından da televizyonlar Erdoğan’ın ziyaretini ve açıklamalarını takip etti.

Bulgaristan Devlet Televizyonu (BNT) muhabirleri ise Erdoğan’ın alana geldiği anlarda canlı yayın yaparak izleyicilerine duyurdu. Deprem için bölgede bulunan yabancı muhabir kısa süren canlı bağlantıda deprem ile ilgili son durumu ve Erdoğan’ın ziyaretini izleyicilere aktardı.