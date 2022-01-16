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Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan’ın Kavala kentinin 109 kilometre güneydoğusunda 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan’ın Kavala kentinin 109 kilometre güneydoğusunda 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.
Asayiş 16.01.2022, 15:08
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan’ın Kavala kentinin 109 kilometre güneydoğusunda 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.