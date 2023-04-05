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Avrasya Tüneli’nde kaza: Otomobil yan yattı
Avrasya Tüneli’nde bir aracın yan yatması sonucu meydana gelen kaza nedeniyle trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı.
Asayiş 05.04.2023, 20:50
Avrasya Tüneli’nde bir aracın yan yatması sonucu meydana gelen kaza nedeniyle trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı.
Avrasya Tüneli’nde akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Bir aracın yan yattığı kaza nedeniyle tünele giriş bir süre durdurulurken ardından tek şeridin açılmasıyla trafik akışı yeniden sağlandı.